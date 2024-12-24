Мессенджер WhatsApp добавил функцию сканирования документов

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Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на операционной системе iOS получат возможность сканировать в приложении документы, передает портал WABetaInfo.

Таким образом, пользователи смогут сканировать документы при помощи камеры своего устройства и мгновенно отправить их в чат или группу. В ближайшее время данная функция будет доступна большему количеству пользователей после обновления приложения.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев допустил блокировку мессенджера, поскольку разработчики не контактируют с правоохранителями из РФ. По его словам, через это приложение также действуют террористы и экстремисты.

Председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал эту информацию слухом, так как никаких дополнительных данных, кроме внесения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации, нет.