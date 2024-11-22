В WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений

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Функция текстовой расшифровки голосовых сообщений стала доступна для пользователей мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской), передает пресс-служба приложения.

"Расшифровки создаются прямо на вашем устройстве, чтобы никто, кроме вас, не смог прочитать или прослушать ваши личные сообщения – они недоступны даже WhatsApp", – говорится в сообщении.

Для включения функции пользователю необходимо перейти в "Настройки", далее – "Чаты" и затем – "Расшифровка голосовых сообщений". Там же можно выбрать нужный язык. В настоящее время приложение поддерживает английский, португальский, испанский и русский языки, уточнили в пресс-службе.

После нужно вернуться к сообщению, нажать на него и удерживать, а затем выбрать "Транскрибировать". При этом, как отметили в сервисе, над этой функцией еще планируется доработка.

В ближайшие недели расшифровку добавят для всех пользователей по всему миру на некоторых языках, а еще несколько других станут доступны в течение следующих месяцев.

Между тем WhatsApp начал готовить для пользователей iOS функцию поиска в интернете изображений, отправленных в диалоге. Новая опция позволит усилить безопасность пользователей, а также поможет проверить, не было ли полученное изображение изменено или использовано вне контекста.

До этого в мессенджере стала доступна кнопка управления зумом камеры в приложении. Она поддерживает увеличение от 0,5 до 3, что позволяет пользователям фотографировать определенные объекты с расстояния.