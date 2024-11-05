В WhatsApp появится функция поиска в Сети изображений из диалога

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) готовит для пользователей iOS функцию поиска в интернете изображений, отправленных в диалоге. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

"В статье о бета-версии WhatsApp для Android 2.24.23.13 мы сообщали, что WhatsApp запускает функцию поиска отправленных изображений в интернете. Судя по всему, WhatsApp намерен предложить пользователям iOS такую же возможность проверки изображений", – указывается в сообщении.

Новая функция позволит усилить безопасность пользователей. Она поможет проверить, не было ли полученное изображение изменено или использовано вне контекста.

По данным портала, новая функция доступна на iOS некоторым бета-тестерам. Для проверки изображения пользователям нужно открыть его и нажать на кнопку "Поделиться", после чего перейти в меню с функцией "Поиск в интернете".

Между тем WhatsApp добавил для устройств на базе iOS кнопки управления зумом камеры в приложении. Она поддерживает увеличение от 0,5 до 3х, что позволяет пользователям фотографировать определенные объекты с расстояния. Для пользователей iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Maх будет доступно увеличение 5х.

