Новости мира: тысячи людей покинули свои дома в Индонезии из-за наводнения

Тысячи людей покинули свои дома в центральной части Индонезии из-за сильнейшего наводнения. Здания буквально ушли под воду, затоплены улицы, встал общественный транспорт. Людям приходится передвигаться на надувных лодках. Все это спровоцировало проблемы с доставкой продуктов питания. В регионе не хватает товаров первой необходимости. Мечети открыли свои двери, чтобы дать убежище людям, которые оказались в затруднительном положении. Всего пострадали около 26 тысяч человек.

В Гонконге открылась крупнейшая выставка домашних питомцев. Это мероприятие ежегодно собирает тысячи зрителей со всего мира. В основном там представлены дрессированные собаки и кошки, которые удивляют посетителей своим идеальным послушанием. Также не обошлось без рыб, черепах и попугаев.

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