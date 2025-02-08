08 февраля, 08:15Происшествия
Движение затруднено на 37-м км МКАД из-за аварии
Фото: 123RF/bilanol
Движение транспорта затруднено на внутренней стороне 37-го километра МКАД, в районе съезда № 38. Там столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы в телеграм-канале.
На месте ДТП работают оперативные службы города, обстоятельства и информация о пострадавших выясняются. Движение затруднено на 2,5 километра, ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.
Ранее в ТиНАО 29-летний водитель автомобиля Tank 500 сбил троих пешеходов. В результате две женщины скончались на месте, третья была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело. Водитель рассказал, что не заметил пешеходов, поскольку его ослепило солнце. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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