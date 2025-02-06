Две аварии с такси произошли в Одинцове и на юго-востоке Москвы

На Можайском шоссе в Одинцове произошло столкновение двух машин такси. В результате удара один автомобиль опрокинулся на крышу, а другой врезался в отбойник. Очевидцы оказали помощь, поставив машину на колеса, и, по их словам, пострадавших не оказалось. С обстоятельствами ДТП разбираются оперативные службы.

Между тем на пересечении дублера Волгоградского проспекта с Волжским бульваром в Москве произошла еще одна авария с участием такси. По предварительной информации, автомобиль такси столкнулся с BMW и опрокинулся. Пассажир погиб на месте, а водитель госпитализирован с различными травмами. Сообщается, что пострадавших может быть двое, а автомобиль получил значительные повреждения, превратившись в груду искореженного металла.

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