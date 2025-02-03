Глава OpenAI Альтман заявил, что не планирует судиться с DeepSeek

Фото: ТАСС/Олег Елков

Американская технологическая компания OpenAI не планирует судиться с китайским ИИ-стартапом DeepSeek, заявил глава корпорации Сэм Альтман в беседе с агентством "Франс Пресс".

Информация о том, что корпорации Microsoft и OpenAI проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek, появилась ранее у агентства Bloomberg.

На фоне этого Альтман уточнил, что его компания продолжит лидировать в мире по возможностям моделей.

"Думаю, что это хорошо сработает", – подчеркнул он, при этом назвав DeepSeek впечатляющей моделью и добавив, что OpenAI рада иметь на одного конкурента больше.

Китайский чат-бот DeepSeek запустили на прошлой неделе. Он уже обогнал по популярности ChatGPT компании OpenAI и обрушил акции американских технокомпаний, что стало самым масштабным падением за всю историю фондового рынка США.

Причинами столь высокой популярности DeepSeek стали работа на более скромных мощностях и выдача лучших результатов по сравнению с конкурентами. По состоянию на 28 января, доход 500 богатейших людей мира снизился на 108 миллиардов долларов. Наибольший упадок ощутил основатель и главный исполнительный директор компании по производству чипов Nvidia Дженсен Хуанг. Его доход снизился на 20%.

Между тем сотрудникам конгресса США запретили использовать бота.