DeepSeek ограничила регистрацию новых пользователей

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Китайская компания DeepSeek временно ограничила регистрацию новых пользователей из-за масштабных атак на сервисы, сообщается на сайте корпорации.

При этом зарегистрированные пользователи могут авторизоваться как обычно, отмечается в сообщении. Атаки повлекли за собой сбои в работе чат-бота компании, которые 27 января длились примерно по часу и заключались в ошибках авторизации и работы сервиса API.

Самый длительный сбой произошел 28 января. Его длительность составила 17 часов. В свою очередь, незначительные неполадки продолжались примерно по пять минут.

Компания DeepSeek специализируется на выпуске продукции, основанной на технологии искусственного интеллекта (ИИ). После выхода новой версии чат-бота 27 января акции многих высокотехнологичных компаний в США рухнули.

Журналисты считают, что новый сервис оказался эффективнее американского ChatGPT компании OpenAI. К тому же китайская нейросеть доступна бесплатно и работает на чипах меньшей мощности, чем у конкурентов.

По состоянию на 28 января доход 500 богатейших людей мира снизился на 108 миллиардов долларов. Наибольший упадок дохода ощутил основатель и главный исполнительный директор компании по производству чипов Nvidia Дженсен Хуанг. Его доход упал на 20%.

Вместе с тем соучредитель компании Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял порядка 22,6 миллиарда долларов, основатель Dell Майкл Делл потерял 13 миллиардов долларов, а доход основателя Binance Чанпена Чжао упал на 12,1 миллиарда долларов.