Богатейшие люди мира потеряли 108 млрд долларов из-за китайского чат-бота DeepSeek

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Доход 500 богатейших людей мира снизился на 108 миллиардов долларов на фоне запуска бесплатного чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Наибольший упадок дохода ощутил основатель и главный исполнительный директор компании по производству чипов Nvidia Дженсен Хуанг. Его доход упал на 20%, или 20,1 миллиарда долларов. Сама компания Nvidia, по оценкам Bloomberg Billionaires Index, подешевела на 600 миллионов долларов, уступив звание "самой дорогой компании в мире" Apple и Microsoft.

Соучредитель компании Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял порядка 22,6 миллиарда долларов, что составляет 12% от его дохода. Основатель Dell Майкл Делл потерял 13 миллиардов долларов, а доход основателя Binance Чанпена Чжао упал на 12,1 миллиарда долларов, отмечает агентство.

27 января акции многих американских технологических компаний рухнули на фоне запуска китайского конкурента ChatGPT. Как утверждается, он оказался эффективнее американского чат-бота от компании OpenAI. К тому же китайская нейросеть доступна бесплатно и работает на чипах меньшей мощности, чем у конкурентов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что запуск китайского ИИ DeepSeek-R1 должен пробудить американскую технологическую индустрию. Он также отметил, что считает позитивным удешевление и ускорение ИИ.