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31 января, 08:52

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Axios: сотрудникам конгресса США запретили использовать чат-бот DeepSeek

Сотрудникам конгресса США запретили использовать чат-бот DeepSeek – СМИ

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Сотрудникам конгресса США запретили использовать китайский чат-бот DeepSeek. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Axios.

Как утверждает издание, в настоящее время DeepSeek "находится на рассмотрении".

Запущенный на прошлой неделе китайский чат-бот DeepSeek обогнал по популярности ChatGPT и обрушил акции американских технокомпаний, что стало самым масштабным падением за всю историю фондового рынка США.

Причинами столь высокой популярности DeepSeek стали работа на более скромных мощностях и выдача лучших результатов по сравнению с конкурентами.

Кроме того, китайская компания Alibaba Cloud анонсировала новую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen 2.5-Max. Разработчики отметили, что ИИ обладает большей мощностью и превосходит по характеристикам недавно вышедший DeepSeek.

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