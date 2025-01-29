Китайская Alibaba представила новую языковую модель ИИ

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Китайская компания Alibaba Cloud анонсировала новую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen 2.5-Max. Об этом сообщается на сайте компании.

Разработчики отметили, что ИИ обладает большей мощностью и превосходит по характеристикам недавно вышедший DeepSeek, и уверены, что Qwen 2.5-Max достигнет уровня интеллекта, который сможет опередить человеческий.

Ранее сообщалось, что китайский чат-бот DeepSeek, запущенный на прошлой неделе, обогнал по популярности ChatGPT и обрушил акции американских технокомпаний, что стало самым масштабным падением за всю историю фондового рынка США.

Причинами столь высокой популярности DeepSeek стали работа на более скромных мощностях и выдача лучших результатов по сравнению с конкурентами.