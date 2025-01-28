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28 января, 13:16

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WABetaInfo: WhatsApp разрабатывает отдельную вкладку для чат-ботов с ИИ

WhatsApp разрабатывает отдельную вкладку для чат-ботов с ИИ – СМИ

Фото: depositphotos/diego_cervo

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает отдельную вкладку для чат-ботов, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает портал WABetaInfo.

"Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для Android 2.25.3.2, которое доступно в Google Play Store, мы обнаружили, что WhatsApp работает над функцией экрана приветствия для специальной вкладки, посвященной чат-ботам с ИИ", – рассказали обозреватели.

Предполагается, что на экране приветствия будет появляться вводный текст, объясняющий назначения и функции новой вкладки. На этой странице будет представлена информация о том, как пользователь может получить доступ к чат-ботам с ИИ, представленным на платформе.

Кроме того, в приложении может появиться кнопка, при нажатии которой можно будет начать изучение чат-ботов. Причем речь идет как о тех из них, что предоставлены Meta (организация запрещена в РФ как экстремистская), так и о тех, что были созданы сторонними разработчиками, утверждают журналисты.

Ранее пользователи WhatsApp, которые пользуются им на устройствах с операционной системой Android, пожаловались на баг. Он приводит к отключению микрофона в процессе звонка при выходе из приложения или блокировке экрана. При этом проблема присутствует на всех типах устройств Android вне зависимости от бренда.

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