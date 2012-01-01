Китайский чат-бот DeepSeek обошел ChatGPT и обрушил фондовый рынок США

Китайский чат-бот DeepSeek после внедрения языковой модели DeepSeek-V3 превзошел всех конкурентов, включая популярный ChatGPT. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: ТАСС/Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire

Наступившая рабочая неделя принесла удивительные новости: в понедельник акции Nvidia обвалились на 17%, и это стало самым масштабным падением за всю историю фондового рынка США. Крупнейший в мире производитель ИИ-чипов, потерял 589 миллиардов долларов. Позиции остальных компаний, связанных с искусственным интеллектом, тоже серьезно пшатнулись: Broadcom потеряла 17,3% стоимости, Microsoft – 2%, Google – 2,76%, Tesla – 2%. Акции OpenAI не торгуются на бирже, иначе они тоже оказались бы в этом списке. В общей сложности фондовый рынок США за один только день потерял больше триллиона долларов капитализации.

В чем же причина? Дело в том, что на рынок стремительно ворвался, буквально разметав всех конкурентов, китайский стартап DeepSeek, уставной капитал которого составляет меньше полутора миллионов долларов – по меркам рынка это просто крохи. Оказалось, что представленные стартапом продукты не только неверотяно производительны, но и требуют для работы значительно меньше вычислительных мощностей, а это сокращает энергопотребление и затраты других ресурсов.

DeepSeek представила "рассуждающую" модель R1 с открытым исходным кодом, которая сразу превзошла в ключевых тестах o1 от OpenAI. Мало того, стартап опубликовал подробные инструкции по созданию с минимальными затратами больших языковых моделей, способных к самообучению. Компания вообще делится своими разработками со всеми желающими, и даже выпустила бесплатное приложение для iPhone, которое тут же взлетело в топ пользовательских загрузок.

Все это заставило крупных инвесторов серьезно задуматься, стоит ли вкладывать огромные деньги в разработку искусственного интеллекта, если китайская модель обходится на 90% дешевле все той же o1 от OpenAI. Оказалось, что для обучения нейросетей не нужно тратить миллионы на покупку дорогих вычислительных ускорителей – DeepSeek работает на гораздо более скромных мощностях и выдает лучшие результаты. Для ее обучения использовалось около двух тысяч чипов NVIDIA H800 и было потрачено менее 6 миллионов долларов. При этом другие компании используют для обучения аналогичных моделей исполинские кластеры из десятков и даже сотен тысяч (!) процессоров.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Рынок ИИ-разработок прямо сейчас переживает самое серьезное потрясение за всю свою историю, но специалисты говорят, что рано или поздно это все равно должно было произойти. Ошибкой оказался лишь расчет на то, что сложившееся положение вещей – гигантские инвестиции в ограниченное количество компаний – продержится так долго. В наше время, когда революционные технологии возникают буквально раз в неделю, неповоротливые бизнес-модели живут очень коротко. И пришедший на рынок нахрапистый новичок вполне способен не оставить камня на камне от тщательно выстроенных привычных схем буквально в секунду.

Именно это и произошло – стартап DeepSeek одним своим появлением наделал столько шума, что дальше ему можно вообще ничего не делать, паника мейджоров сама завершит начатое. Нет, конечно Nvidia не разорится, но безвозвратно потеряет огромную долю рынка.

Но ведь DeepSeek не останавливается на достигнутом! Стартап уже представил новую систему генерации изображений Janus Pro, которая оставляет позади OpenAI DALL-E 3. Компания выпустила сразу линейку моделей под свободной лицензией, поэтому разработчики могут бесплатно применять алгоритмы.

Искусственный интеллект становится дешевле, проще, но при этом эффективнее, а главное – он перестает быть эксклюзивной игрушкой гигантских корпораций. Когда-то то же самое произошло с компьютерами, без которых сегодня вообще невозможно представить существование современного человечества. ИИ станет таким же вездесущим, и произойдет это очень, очень скоро.

Хотя...