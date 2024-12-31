Россиянам рассказали о пяти громких научных открытиях 2024 года

В конце года принято подводить итоги. Научный обозреватель Николай Гринько собрал пять самых громких открытий 2024 года.

Полная карта мозга мушки-дроздофилы

В октябре 2024 года исследователи опубликовали полную карту почти 140 000 нейронов в мозге плодовой мушки (Drosophila melanogaster). Процесс картирования занял у международной исследовательской группы 10 лет. Помимо подсчета нейронов, группа также изучила и нанесла на карту миллионы синаптических связей.

Чтобы полностью отобразить мозг плодовой мушки, обладающий размерами примерно с маковое зернышко, его покрыли полимером и дали застыть. Затем он был разделен на слои тоньше человеческого волоса и сфотографирован с помощью микроскопа сверхвысокого разрешения. Используя более миллиона изображений, команда идентифицировала нейроны и синапсы, а затем создала трехмерную витуальную модель мозга.

Эта схема поможет ученым понять, как мозг обрабатывает информацию, принимает решения и хранит воспоминания, причем не только у насекомых, но и у млекопитающих, в том числе – у человека.

Обнаружена новая "суперземля"

В январе 2024 года NASA объявило об открытии "суперземли" – планеты, возможно пригодной для существования на ней жизни. Она расположена на расстоянии около 137 световых лет от нас в обитаемой зоне звезды TOI-715 в созвездии Летучая Рыба. Возраст этой звезды ученые оценивают в 6,6 миллиарда лет, то есть она примерно на 2 миллиарда лет старше нашего Солнца. Найденная планета примерно в полтора раза больше Земли и находится в "консервативной обитаемой зоне" – так называют расстояние от звезды, на котором планетарная вода может находиться в жидкой фазе.

Изучить характеристики "суперземли" астрономы планируют при помощи космического телескопа Уэбба. Это позволит определить, имеется ли на обнаруженной планете атмосфера, каков ее химический состав и толщина.

Найдена самая древняя из известных шкур рептилий

Фото: Ethan D. Mooney,Tea Maho,R. Paul Philp,Joseph J. Bevitt,Robert R. Reisz

Окаменелости – это все, что у нас есть для изучения существ, живших на Земле до нас. Обычно это окаменелые кости, зубы, яичная скорлупа и даже экскременты. Когда исследователи реконструируют доисторических существ, они обычно используют только останки скелетов – мягкие ткани почти не сохраняются, такие окаменелости находят крайне редко.

Однако в 2024 году палеонтологи обнаружили старейший из известных фрагментов кожи рептилии. Это существо жило в позднем палеозое, около 20 миллионов лет назад, и, возможно, было полуводным. Предполагается, что кожа могла принадлежать Captorhinus aguti, существу размером с игуану. Интересно что 20 миллионов лет эволюции не внесли почти никаких изменений в структуру и форму чешуи – она осталась такой же, как у современных ящериц и змей.

Изучен грунт с обратной стороны Луны

Фото: Chen Chuhong/China News Service/VCG via Getty Images

В 2024 году аппарат китайской миссии "Чанъэ-6" опустился на обратной стороне Луны, в кратере Аполлон. Зонд собрал и отправил на Землю чуть более 1935 граммов грунта. Это первые в истории образцы с обратной стороны нашего естественного спутника.

Раньше считалось, что Луна более-менее однородна, теперь же стало понятно, что это не так. Образцы, взятые "Чанъэ-6", имеют меньшую плотность, чем с видимой стороны – они более рыхлые и более пористые. Лунная кора в этой области спутника чрезвычайно тонкая, и считается, там можно найти самые ранние породы.

Получены новые данные о темной энергии

Темная энергия, возможно, стала еще более загадочной. Считалось, что эта субстанция, составляющая большую часть Вселенной, имеет постоянную плотность. Но новые наблюдения за 6,4 миллиона галактик и квазаров с помощью спектроскопического инструмента для изучения темной энергии DESI поставили эту идею под сомнение.

Полученные данные лучше соответствуют модели Вселенной, в которой соотношение между плотностью темной энергии и ее давлением меняется со временем. Если это открытие подтвердится, оно полностью перепишет наши представления о Вселенной.