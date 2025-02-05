Пожар произошел в многоэтажном доме в центре Москвы

Пожар в центре Москвы тушили минувшим вечером, 4 февраля. Огонь вспыхнул в многоэтажке в Большом Балканском переулке.

Там загорелась квартира на первом этаже, пламя перекинулось на перекрытия между первым и вторым этажами. Из дома эвакуировались более 40 жильцов, обошлось без пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.