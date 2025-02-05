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05 февраля, 07:15

Происшествия

Пожар произошел в многоэтажном доме в центре Москвы

Пожар произошел в многоэтажном доме в центре Москвы

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Пожар в центре Москвы тушили минувшим вечером, 4 февраля. Огонь вспыхнул в многоэтажке в Большом Балканском переулке.

Там загорелась квартира на первом этаже, пламя перекинулось на перекрытия между первым и вторым этажами. Из дома эвакуировались более 40 жильцов, обошлось без пострадавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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