Подпольное казино обнаружено в ИК-14 в Ростовской области

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Подпольное казино обнаружено в исправительной колонии № 14 в Ростовской области. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ по региону, передает РИА Новости.

По данным службы, во время обысков на территории учреждения силовики изъяли карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы, использовавшиеся для проведения азартных игр. Осужденный, организовавший подпольное казино, вел списки играющих, записывал результаты игр, а также дважды в месяц переводил деньги на банковские счета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Ранее полицейские закрыли в Якутске два подпольных казино. Когда в помещения вошли правоохранители, там находились более 10 посетителей, а также охранники, администраторы и кассиры. Несколько человек задержаны. Нелегальный бизнес под видом компьютерного клуба организовала супружеская пара.