Новости регионов: сотрудники МВД закрыли два подпольных казино в Якутске

В Якутске сотрудники МВД закрыли два подпольных казино. В момент, когда полиция ворвалась в помещения, там находились более 10 посетителей, а также охранники, администраторы и кассиры. Несколько человек задержали. Впоследствии выяснилось, что нелегальный бизнес под видом компьютерного клуба организовала супружеская пара. Оперативники изъяли компьютеры и ноутбуки, телефоны, кассовые автоматы и полмиллиона рублей.

Мощный взрыв прогремел утром 6 марта на ТЭЦ в тувинском городе Шагонар. В больницы эвакуировали 18 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировали отравление угарным газом, ушибы и ожоги. Предположительно, возгорание началось в котельной. В регионе ввели режим ЧС.

Природный пожар на юге Приморья подошел вплотную к границам заповедника "Земля леопарда". Борьбу с огнем на площади нескольких десятков гектаров ведут сотрудники национального парка. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим из-за горящей сухой травы. Ограничения введены во Владивостоке, Уссурийске и других городах, которые находятся в зоне риска.

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