Проникшая в немецкую больницу женщина забаррикадировалась в одном из помещений

Фото: телеграм-канал Baza

Проникшая в больницу в немецком Ахене женщина забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что близлежащие палаты были эвакуированы. На месте уже работает полицейский спецназ, который оцепил весь район. Над зданием больницы кружит вертолет.

О мотивах или требованиях со стороны 65-летней подозреваемой пока не сообщалось.

Ранее СМИ сообщали о том, что неизвестный вооруженный злоумышленник мог взять в заложники нескольких человек в больнице Ахена. Позже появилась информация, что подозреваемой является женщина.

Кроме того, после ее проникновения в больницу из медучреждения пошло задымление. Не исключается, что женщина могла поджечь пиротехнику.