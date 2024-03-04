В ФРГ неизвестный захватил заложников в больнице – СМИ

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Вооруженный злоумышленник мог взять в заложники нескольких человек в больнице немецкого Ахена, полиция оцепила медучреждение. Об этом пишет Bild со ссылкой на правоохранителей.

Полиция не уточняет, кому именно подозреваемый угрожает и есть ли у него требования, однако действует по плану освобождения вероятных заложников, передает издание. Здание оцеплено сотрудниками спецназа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции, в медучреждении немецкого Ахена произошло задымление по вине проникшей в здание женщины.

"Могу вам подтвердить, что главной подозреваемой является женщина, а не мужчина. Это все, что можем сообщить на данный момент", – сказали агентству в полиции.

Там не исключили, что речь идет о поджигании пиротехники.

Ранее сообщалось, что правоохранители ФРГ задержали участников группы "Фракции Красной армии", которых искали около 30 лет. У них нашли оружие. Сама группа причастна к терактам и убийствам в годы холодной войны.