Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода P&G в Стамбуле – СМИ

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Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter&Gamble, который находится в пригороде Гебзе к востоку от Стамбула. На территорию ЧП направили спецназ, сообщает телеканал Haberturk.

По данным СМИ, мужчина ворвался на фабрику в 15:00 по московскому времени. На фоне ситуации местные правоохранители перекрыли улицы в районе завода, передает телеканал.

"Есть сообщения о том, что злоумышленник взял людей в заложники в знак протеста против событий в секторе Газа", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Германии в городе Ульм неизвестный с огнестрельным оружием взял в заложники нескольких человек в кафе Starbucks. Позже он покинул здание с заложником и попытался скрыться.

Полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие, после чего мужчину удалось задержать. Никто не пострадал. В местных СМИ писали, что заложников было четверо.

До этого стало известно, что в школе американского штата Айова произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Полиция установила личность злоумышленника. По данным прессы, он мертв.

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