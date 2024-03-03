В НАК подтвердили ликвидацию шестерых боевиков в ингушском Карабулаке

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Российские силовики ликвидировали шестерых боевиков в ходе контртеррористической операции в Карабулаке в Ингушетии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Согласно его данным, боевики были приверженцами ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация).

В НАК указали, что силовики заблокировали бандитов в одном из многоквартирных домов города Карабулака. Правоохранителям также удалось установить их личности.

"Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе осмотра места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство", – говорится в сообщении.



2 марта в 19:30 на четырех улицах города Карабулак в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции. В НАК позже уточнили, что боевики планировали устроить несколько резонансных актов терроризма.

По данным комитета, бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, которые пытались их задержать. Жители домов, прилегающих к району КТО, были эвакуированы.