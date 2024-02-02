Полиция задержала мужчину, захватившего заложников на заводе в Турции

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который захватил семерых заложников на заводе Procter&Gamble к востоку от Стамбула. Об этом сообщает издание NTV со ссылкой на губернатора провинции Коджаэли Седдара Явуза.

Уточняется, что злоумышленника уговорили сдаться полиции спустя 10 часов после захвата заложников. По словам Явуза, все заложники были освобождены.

Ранее сообщалось о том, что в Турции захватили семерых заложников на заводе Procter&Gamble. Отмечалось, что злоумышленник работал на этом заводе.

По информации местных СМИ, мужчина совершил подобный захват с целью выражения собственного протеста против событий в секторе Газа. Он также транслировал кадры с заложниками в социальных сетях.

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