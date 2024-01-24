Суд отправил захватившего заложницу на Таганской улице на принудительное лечение

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который взял в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице в Москве. О решении суда сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", – говорится в публикации.

17 февраля 2023 года двое мужчин взяли в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице. У одного из них был пистолет.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обоих злоумышленников. Один из мужчин несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Позднее было возбуждено уголовное дело о захвате заложников и посягательстве на жизнь полицейского. Суд принял решение о заключении злоумышленников под стражу.



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