Заключенный в Омске держал медсестру в заложниках на протяжении трех часов

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Заключенный в Омске удерживал медсестру в заложниках на протяжении трех часов. Инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении 3 августа. О происшествии рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону.

"Ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, 36-летний мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы, угрожая лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы 26-летнюю медсестру и удерживал в течение трех часов", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Девушку удалось освободить. Известно, что злоумышленник ранее уже совершал захват заложников, изнасилование и убийство.

По данному инциденту правоохранители завели уголовное дело о захвате или удержании лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ему могут назначить от 6 до 15 лет колонии.

Уточняется, что заключенный не озвучивал никаких требований, мотивы его действий выясняются.

В свою очередь, должностных лиц ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области обвиняют в халатности, поскольку они не смогли обеспечить безопасность пострадавшей.

В настоящее время состояние девушки оценивается как удовлетворительное. Ей понадобилась помощь психолога.

Ранее стало известно об инциденте с пленением девушки в Челябинской области. Мужчина совершил ее похищение в 2009 году, однако разыскивать пропавшую ее сестра начала только в 2023 году.

В заявлении обратившейся в полицию также указывалось, что мужчина причастен к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году. Позже факт произошедшего подтвердил региональный Следственный комитет (СК).

Мужчине предъявили обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Суд принял решение арестовать его до 30 сентября 2023 года.



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