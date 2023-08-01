Мать челябинского маньяка заявила, что похищенная жила "как королева"

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Мать челябинского маньяка, которого обвиняют в похищении девушки, удерживаемой в плену 14 лет, заявила, что она жила у них "как королева". Об этом пишет РИА Новости.

"Она <..> пристроилась к моему сыну. Она не работала. Двери у нас были открыты, она могла уйти", – сказала Валентина Ческидова.

В суде женщина рассказала, что родилась в Саткинском районе Челябинской области, окончила Саткинское медицинское училище. На данный момент она является пенсионеркой, ее муж умер 5 лет назад.

Ческидов добавила, что у нее один сын Владимир, внуков нет. Она прописана в Челябинске на улице Солнечной, но живает в поселке Смолино.

Ранее Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте женщины. Ее освободили прямо в зале суда.

До этого суд арестовал сына Ческидовой. Согласно постановлению инстанции, срок его ареста установлен до 30 сентября 2023 года.

Об инциденте с пленением девушки стало известно 31 июля. Мужчина совершил ее похищение в 2009 году, однако заявление в полицию о пропаже ее сестра написала лишь в 2023 году.

После обострения психического заболевания подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение, после чего похищенной девушке удалось сбежать. На момент похищения ей было 19 лет, сейчас ей 33 года.

Отмечалось, что мужчина причастен к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году. Позже факт произошедшего подтвердил региональный Следственный комитет.

На фоне инцидента Ческидову предъявили обвинение. Похитителя и его мать задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

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