Полиция задержала неизвестного, взявшего заложников в немецком Карлсруэ

Фото: Fabian Geyer/ER24/EPA/ТАСС

Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в немецком Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает РИА Новости.

Полиция оцепила район вокруг аптеки. В 21:10 (23:10 мск) в здание вошел спецназ. Сейчас в здании проводится обыск. По предварительным данным, пострадавших нет.

О ЧП стало известно несколько часов назад. Неизвестный требовал взамен на освобождение заложников миллионы евро.

В аптеке немецкого Карлсруэ взяли заложников

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