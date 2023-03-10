10 марта, 23:45Происшествия
Полиция задержала неизвестного, взявшего заложников в немецком Карлсруэ
Фото: Fabian Geyer/ER24/EPA/ТАСС
Полиция задержала злоумышленника, взявшего заложников в аптеке в немецком Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает РИА Новости.
Полиция оцепила район вокруг аптеки. В 21:10 (23:10 мск) в здание вошел спецназ. Сейчас в здании проводится обыск. По предварительным данным, пострадавших нет.
О ЧП стало известно несколько часов назад. Неизвестный требовал взамен на освобождение заложников миллионы евро.
В аптеке немецкого Карлсруэ взяли заложников
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