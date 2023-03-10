В аптеке немецкого Карлсруэ взяли заложников – СМИ

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В аптеке немецкого Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг взяли заложников, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Полиция проводит спецоперацию по освобождению заложников. К месту происшествия прибывают правоохранители.

17 февраля двое мужчин взяли в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице. У одного из них был пистолет.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обоих злоумышленников. Один из мужчин, удерживавших заложницу, несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

СК возбудил уголовное дело по статьям 206, 317 Уголовного кодекса РФ ("Захват заложника" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемых на два месяца.



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