Обвиняемые в захвате заложника на Таганской улице требовали 5 млн долларов и самолет – СМИ

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Злоумышленники, захватившие в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице, требовали предоставить им 5 миллионов долларов и самолет для вылета за пределы России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

"17 февраля двое мужчин в цветочном магазине на улице Таганской, угрожая взрывом и используя огнестрельное оружие ограниченного поражения, захватили заложников, после чего выдвинули требования о передаче им 5 миллионов долларов США и предоставлении возможности вылета на самолете с территории РФ", – сказал он.

По словам собеседника агентства, злоумышленники пошли на переговоры с полицией, однако в ходе них ранили начальника управления уголовного розыска столичного главка МВД Сергея Кузьмина.

17 февраля двое мужчин взяли в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице. У одного из них был пистолет.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обоих злоумышленников. Один из мужчин, удерживавших заложницу, несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

СК возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника"), статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемых на два месяца.



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