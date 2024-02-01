Двое злоумышленников захватили в заложники семь человек на фабрике в Турции – СМИ

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Двое злоумышленников захватили семерых заложников на заводе к востоку от Стамбула. Об этом заявляет издание Cumhuriyet.

По информации газеты, один вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter&Gamble. Также появилась информация, что злоумышленники совершили подобный захват с целью выражения собственного протеста против событий в секторе Газа.

"Заложников захватили двое мужчин с оружием, на них нечто, напоминающее бомбу. Один из них – бывший сотрудник завода Ибрагим, занимавшийся покраской. Он транслировал кадры с заложниками в соцсетях", – заявили в издании.

В связи с этим к месту происшествия уже выдвинулся спецназ. Как сообщает источник, в заложниках находятся семь человек, включая одну женщину. Состояние всех оценивается пока как хорошее.

Мужчина ворвался на фабрику в 15:00 по московскому времени. На фоне ситуации местные правоохранители перекрыли улицы в районе завода.



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