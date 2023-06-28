28 июня, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержали организатора незаконного игорного бизнеса
В Подмосковье полицейские остановили игру на деньги и задержали вероятного организатора незаконного игорного бизнеса. Подпольное казино скрывалось под вывеской – рюмочная "На бровях". Однако зайти в заведение могли только "избранные" – постоянные клиенты, которые имели специальный магнитный ключ.
По данным правоохранительных органов, общий доход от нелегального бизнеса составил около 9 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль