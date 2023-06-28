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28 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали организатора незаконного игорного бизнеса

"Московский патруль": в Подмосковье задержали организатора незаконного игорного бизнеса

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В Подмосковье полицейские остановили игру на деньги и задержали вероятного организатора незаконного игорного бизнеса. Подпольное казино скрывалось под вывеской – рюмочная "На бровях". Однако зайти в заведение могли только "избранные" – постоянные клиенты, которые имели специальный магнитный ключ.

По данным правоохранительных органов, общий доход от нелегального бизнеса составил около 9 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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