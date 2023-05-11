В ВОЗ заявили, что последний действующий в мире режим ЧС касается полиовируса

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Дикий полиовирус является последней инфекцией в мире со статусом чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майка Райана.

"Вы мало что слышите о полиомиелите с точки зрения количества случаев во всем мире. Это вирус, который можно искоренить, а риски, связанные с неискоренимым полиомиелитом, огромны, и нам действительно нужно стремиться к искоренению", – подчеркнул он.

По словам представителя ВОЗ, комитет организации считает, что вирус все еще имеет статус чрезвычайной ситуации. Однако на сегодняшний день также существуют 56 классифицированных ЧС в мире. Из них 14 отнесли к третьей степени, уточнил Райан.

"При этом во многих странах, особенно в Африке, происходит более 24 вспышек холеры", – добавил он.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по оспе обезьян в мировом здравоохранении. Стало известно, что в ВОЗ с начала эпидемии поступило свыше 87 тысяч сообщений о случаях заболевания и 140 смертельных исходах из 111 стран.

5 мая организация также отменила режим ЧС в области здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

10 февраля ВОЗ провела собрание комитета по этой тематике. После переговоров организация заявила, что глобальная вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в здравоохранении.

В ВОЗ заявили, что обеспокоены ситуацией с респираторными заболеваниями в мире