ВОЗ заявила о завершении режима ЧС по оспе обезьян в мировом здравоохранении

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по оспе обезьян в мировом здравоохранении. Об этом рассказал гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", – цитирует его РИА Новости.

Стало известно, что в ВОЗ с начала эпидемии поступило свыше 87 тысяч сообщений о случаях заболевания и 140 смертельных исходах из 111 стран.

5 мая организация также отменила режим ЧС в области здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

10 февраля ВОЗ провела собрание комитета по этой тематике. После переговоров организация заявила, что глобальная вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, она вызывает международную обеспокоенность.

В итоге комитет назвал mpox ("эмпокс", наименование для оспы обезьян) опасным и продлил режим глобальной ЧС.

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