В ФРГ подтвердили первый случай оспы обезьян у ребенка младше 5 лет

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В Германии подтвердили первый случай оспы обезьян у ребенка младше пяти лет, сообщает ТАСС.

В отчете Института вирусологии имени Роберта Коха говорится, что речь идет о ребенке из федеральной земли Нижняя Саксония.

Пока это единственный случай заражения ребенка такого возраста. В настоящее время он изучается.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отметила, что число случаев инфицирования оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч. По данным на 31 августа, число подхвативших данное заболевание составляет 50 496 человек.

При этом лидером среди заболевших стала Европа, следом идут Северная и Южная Америка.

