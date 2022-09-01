Ученые обнаружили перуанский вариант оспы обезьян

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Ученые Национального института здравоохранения обнаружили вариант оспы обезьян, характерный для Перу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Специалисты назвали обнаруженную группу вариантов B.1.6. Ученые провели секвенирование 160 геномов оспы обезьян, из которых 122 соответствуют группе B.1.6.

Вместе с тем исследователи подчеркнули, что указанная группа не единственная, которая присутствует в стране. В Перу в общей сложности зарегистрировали 1 531 случай заражения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отметила, что число случаев инфицирования обезьяньей оспой в мире превысило 50 тысяч. По данным на 31 августа, число подхвативших данное заболевание составляет 50 496 человек. При этом лидером среди заболевших стала Европа, следом идут Северная и Южная Америка.

