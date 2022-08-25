Врач оценил риски появления сверхопасного гибрида ВИЧ, COVID-19 и оспы обезьян

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Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что одновременное заражение ВИЧ, оспой обезьян и COVID-19, скорее всего, не приведет к появлению сверхопасного гибрида этих вирусов.

Ранее такой случай выявили на территории Италии впервые в мировой практике. Известно, что почти одновременно оспой обезьян, ВИЧ и COVID-19 заразился мужчина, вернувшийся после поездки в Испанию. На отдыхе у итальянца были незащищенные половые акты.

В результате этого, вероятно, он и был инфицирован ВИЧ и оспой обезьян. Положительный тест на COVID-19 мужчина сдал спустя пару дней после возвращения, еще через несколько дней появилась характерная для оспы обезьян сыпь. Также у него был диагностирован ВИЧ в больнице.

"Дело в том, что у этого человека свежевыявленный ВИЧ, не СПИД, то есть не сформировавшийся иммунодефицит. Это свежее заражение с большим числом вирусных копий, но нормальным количеством лимфоцитов, так что это острая фаза", – говорит Водовозов.





Алексей Водовозов врач-терапевт Поскольку заболевание ВИЧ находится на начальной стадии, до формирования иммунодефицита, оно не приведет к созданию благоприятных условий для мутации коронавируса или оспы обезьян.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили одновременное заражение двумя разными вариантами коронавируса. В ведомстве пояснили, что примером такого гибрида служит "Дельтакрон". Эта мутация появилась в организме больного, который одновременно был инфицирован "Омикроном" и "Дельтой".

