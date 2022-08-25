Врач оценил риски появления сверхопасного гибрида ВИЧ, COVID-19 и оспы обезьян

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что одновременное заражение ВИЧ, оспой обезьян и COVID-19, скорее всего, не приведет к появлению сверхопасного гибрида этих вирусов.
Ранее такой случай выявили на территории Италии впервые в мировой практике. Известно, что почти одновременно оспой обезьян, ВИЧ и COVID-19 заразился мужчина, вернувшийся после поездки в Испанию. На отдыхе у итальянца были незащищенные половые акты.
В результате этого, вероятно, он и был инфицирован ВИЧ и оспой обезьян. Положительный тест на COVID-19 мужчина сдал спустя пару дней после возвращения, еще через несколько дней появилась характерная для оспы обезьян сыпь. Также у него был диагностирован ВИЧ в больнице.
"Дело в том, что у этого человека свежевыявленный ВИЧ, не СПИД, то есть не сформировавшийся иммунодефицит. Это свежее заражение с большим числом вирусных копий, но нормальным количеством лимфоцитов, так что это острая фаза", – говорит Водовозов.
Ранее в Роспотребнадзоре допустили одновременное заражение двумя разными вариантами коронавируса. В ведомстве пояснили, что примером такого гибрида служит "Дельтакрон". Эта мутация появилась в организме больного, который одновременно был инфицирован "Омикроном" и "Дельтой".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: