Глава ВОЗ выразил уверенность, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что в 2023 году пандемия COVID-19 сможет считаться завершенной.

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызывающая международную озабоченность, и как пандемия закончилась", – приводит слова Гебрейесуса пресс-служба организации.

Он также напомнил, что в прошедшую субботу, 11 марта, исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальная вспышка COVID-19 может быть названа пандемией.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в Москве. Кроме того, показатели заболеваемости на минувшей неделе также не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах и по совокупному населению.

Вместе с тем ведомство поручило российским регионам в период с 3 апреля по 31 декабря 2023 года провести подчищающую иммунизацию от кори. Так, в эти сроки нужно провести подобные мероприятия среди местного населения и трудовых мигрантов, ранее не привитых, не имеющих сведений о прививках и не перенесших заболевание.

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