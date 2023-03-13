Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба мэра и правительства столицы/Максим Мишин

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в столице. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"На десятой неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей регистрировалось снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах и по совокупному населению", – отмечается в материале.

Кроме того, показатели заболеваемости на минувшей неделе также не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах и по совокупному населению.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в Москве среди вирусов преобладают:

РС-вирусы гриппа;

аденовирусы;

риновирусы;

другие респираторные инфекции негриппозной этиологии.

На сегодняшний день вакцинацию от гриппа в городе прошли 7 589 650 человек. Такое количество составляет 60% от всех москвичей, из них детей – 1 518 482 (охват – 69,7%).

Более 75% привиты среди:

лечебно-профилактических организаций;

образовательных учреждений;

организаций социальной защиты населения;

работников транспорта и транспортной инфраструктуры.

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