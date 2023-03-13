13 марта, 19:04Общество
Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба мэра и правительства столицы/Максим Мишин
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в столице. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
"На десятой неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей регистрировалось снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах и по совокупному населению", – отмечается в материале.
Кроме того, показатели заболеваемости на минувшей неделе также не превышали эпидемических пороговых величин во всех возрастных группах и по совокупному населению.
В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в Москве среди вирусов преобладают:
- РС-вирусы гриппа;
- аденовирусы;
- риновирусы;
- другие респираторные инфекции негриппозной этиологии.
На сегодняшний день вакцинацию от гриппа в городе прошли 7 589 650 человек. Такое количество составляет 60% от всех москвичей, из них детей – 1 518 482 (охват – 69,7%).
Более 75% привиты среди:
- лечебно-профилактических организаций;
- образовательных учреждений;
- организаций социальной защиты населения;
- работников транспорта и транспортной инфраструктуры.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что показатели заболеваемости коклюшем в России вернулись к допандемийному уровню. Он пояснил, что во время пандемии люди в течение двух лет сидели на карантине и носили маски, что стало хорошей профилактикой любых респираторных инфекций.
Новости часа: ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в РФ постепенно стабилизируется
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