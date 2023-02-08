В Роспотребнадзоре заявили, что оснований для нового всплеска заболеваемости COVID-19 нет

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

В Роспотребнадзоре заявили, что нет оснований для всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Объективных факторов нет, которые бы говорили, что может быть большой подъем. Иммунитет у населения сохранился на определенном уровне, штаммы не новые. Если бы был новый, тогда, конечно, была бы угроза распространения", – сказал эксперт.

По словам Покровского, в России замечены только первые случаи заражения "Кракеном", но нет массового его распространения. Однако ухудшает прогноз заболеваемости то, что сейчас мало людей носят маски.

Несмотря на возможную циркуляцию этого вируса, нет научных основания для сильного подъема заболеваемости, подчеркнул спикер.

"Маски лучше надевать тем, у кого ослаблен иммунитет в связи с хроническими заболеваниями, беременным женщинам", – отметил Покровский.

Эксперт добавил, что маска поможет предотвратить тяжелые случае течения болезни. Согласно научным факторам, в России будет новый сезонный ОРЗ.

"Пока распространяются штаммы заразные, но вызывающие не очень тяжелые заболевания", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что медики зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 11% в России за последнюю неделю.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего в России заболевают гриппом группы В – 65% среди всех респираторных вирусов. В негриппозной этиологии первые места по распространению заняли РС-вирусы и риновирусы.



Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировали в РФ

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