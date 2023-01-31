Роспотребнадзор заявил о росте случаев заражения гриппом B

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В РФ зафиксирован рост случаев заражения гриппом В. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии", – заявили в пресс-службе ведомства.

На четвертой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 7%. Число выявленных случаев заражения составило 918 тысяч.

В свою очередь, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что заразиться гриппом можно дважды за сезон. Это обусловлено циркуляцией сразу нескольких штаммов вирусного заболевания. При этом антитела, выработанные от одного штамма гриппа, не всегда эффективны против другого.

Заведующий вторым инфекционный отделением ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов уточнил, что грипп может спровоцировать тяжелые осложнения. Вирусное заболевание часто вызывает боли в суставах, болезни сердца и другие заболевания. Осложнения в виде поражений сердца особенно опасны для людей старшего возраста.



В Роспотребнадзоре объяснили, почему можно дважды за сезон заболеть гриппом

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