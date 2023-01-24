Роспотребнадзор фиксирует в Москве рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

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В Москве наблюдается общее снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако число заболевших среди детей повышается. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что на третьей неделе 2023 года эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения старше 15 лет, среди детей 0–2 лет. <...> Регистрируется рост заболеваемости среди детей 3–6 лет и 7–14 лет", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре связали такую динамику с возобновлением работы детсадов, школ и других детских коллективов. При этом в ведомстве отметили, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на минувшей неделе были ниже эпидемических пороговых значений как по совокупному населению, так и среди всех возрастных групп.

Уточняется, что в настоящее время наиболее распространенными среди циркулирующих респираторных инфекций являются вирусы гриппа B, А(H1N1) 2009, а также РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.

"В Москве привиты против гриппа 7 589 650 человек, что составляет 60,0% от численности населения города, из них детей – 1 518 482 (охват – 69,7%)", – указано в материале.

В управлении уточнили, что в настоящее время более 75% сотрудников лечебно-профилактических, транспортных и образовательных организаций, а также организаций социальной защиты населения привиты против гриппа.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что увеличение числа заболевших гриппом и ОРВИ в РФ продолжится, однако рост вряд ли будет высоким.

В новогодние каникулы россияне реже обращались за медпомощью с симптомами указанных заболеваний. На основании этого, уточнила Попова, специалисты Роспотребнадзора сделали выводы о снижении заболеваемости.



Роспотребнадзор зафиксировал скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

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