Роспотребнадзор сообщил о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

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В Роспотребнадзоре сообщили о напряженной ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве. Такие сведения приводятся на официальном сайте управления.

"В сравнении с предыдущей неделей регистрировался рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ во всех возрастных группах, что связано с возобновлением активности москвичей и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников", – рассказали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости среди детей остаются ниже эпидемических пороговых величин. С момента начала эпидсезона полностью не закрывалась ни одна столичная образовательная организация. Занятия прерывались только в отдельных зданиях и классах.

Также сообщается, что вакцинацию против гриппа в Москве уже прошли 7 589 650 человек, что составляет 60% от численности населения столицы.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян о возможных новых изменениях в структуре коронавируса. Он допустил, что вирус будет меняться быстрее и поставлять больше новых субвариантов.

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