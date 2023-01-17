Врач рассказал, какие хронические заболевания обостряет грипп

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Вирусный грипп может стать причиной осложнения всех хронических заболеваний даже в начальной стадии. У переболевшего появляется иммунодепрессия, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-иммунолога Владимира Болибок.

Эксперт заявил, что подобное состояние у человека, перенесшего грипп, может продолжаться в течение нескольких месяцев. За это время обостряются все хронические заболевания. Так, в случае, если у пациента до гриппа развивался туберкулез в зачаточном состоянии, то в последствии он может развиться полностью.

Болибок отметил, что грипп также оказывается влияние на органы дыхания.

"Человек может вылечиться от гриппа, а потом кашлять месяцами. У многих есть хронические тонзиллиты, фарингиты и бронхиты, которые потом дают о себе знать долгое время", – объяснил врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока рост заболеваемости гриппом в РФ сохраняется. Однако, подчеркнула она, показатель вряд ли будет очень высоким.



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