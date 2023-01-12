Субвариант коронавируса "Кракен" не стал более тяжелым и летальным – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Субвариант штамма коронавируса "Омикрон" XBB.1.5, получивший обозначение "Кракен", не стал более тяжелым или смертельным по сравнению со своим предшественником, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, такие данные представили ученые из стран, где "Кракен" распространяется наиболее активно.

"Эти данные говорят о том, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала. То есть он не стал более тяжелым или не стал более смертельным, это так", – сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

Она отметила, что в настоящее время "Кракен" не очень широко распространен в мире.

12 января в России зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном". Первым в стране пациентом с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя непривитая, но переболевшая COVID-19 жительница Пензы.

В Роспотребнадзоре уже заявили, что какие-либо ограничительные меры в стране вводить не планируется. По словам инфекциониста Сергея Вознесенского, "Кракен" является более заразным, но болезнь при нем протекает легче.

В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!