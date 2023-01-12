Субвариант "Омикрон"-штамма "Кракен" обнаружен в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Субвариант штамма коронавируса "Омикрон" "Кракен" обнаружен в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Первый случай заражения субвариантом "Омикрона" XBB.1.5 ("Кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", – сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что в настоящее время в РФ наблюдается широкая линейка разновидностей "Омикрона" с доминацией линии BA.5. Специалисты продолжают осуществлять мониторинг циркуляции штаммов коронавируса в стране и в некоторых государствах с последующей загрузкой геномных данных в национальную базу VGARus. К ней подключены свыше 150 организаций.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что новый вариант коронавируса "Кракен" является более заразным, однако сама болезнь протекает в легкой форме.

При этом эксперт считает, что из-за штамма на территории РФ не случится резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.



Врачи сообщили об особенностях нового штамма COVID-19 "Кракен"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!