Эксперт назвал пути развития новых штаммов коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Новый вариант "Омикрон-штамма" – "Кракен" – является более заразным, что вызывает у зарубежных медиков опасения о появлении новой эпидемии. Об этом заявил вирусолог Александр Чепурнов.

Эксперт рассказал о своеобразном бойце вирусологического фронта – профессоре биологии из Канады Райане Грегори. По словам Чепурнова, именно этот канадский ученый вызвался раздавать названия новым вариантам "Омикрона". Однако с появлением мутаций того или иного штамма ситуация сильно не меняется, считает российский вирусолог.

"Те изменения, которые происходят в вирусе на сегодняшний день, недостаточно сильны, чтобы сдвинуться в следующую букву греческого алфавита. Вот поэтому Грегори предложил дать название очередному подвиду "Омикрона". Был "Кентавр", теперь вот "Кракен". Про каждый новый штамм и подвид говорят, что он более агрессивный или более заражающий", – поделился Чепурнов в беседе с "Общественной службой новостей".

Он напомнил, что в среднем "Омикрон" распространяется за 2–3 дня, что является достаточно высоким показателем. Для заражения этим штаммом необходима лишь малая доза вируса. Чепурнов подчеркнул, что COVID-19 уже некуда совершенствоваться, внутри него возникают вирусологические рекомбинации, а иногда и слияния, как это было с "Кракеном". Этот штамм, считает эксперт, не будет обладать какими-либо преимуществами.

Между тем доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также заявил, что вариант коронавируса "Кракен" является более заразным. Однако, по его словам, сама болезнь протекает в легкой форме.

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