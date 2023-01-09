Первые два случая заражения штаммом "Кракен" зарегистрировали в Румынии

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В Румынии зафиксировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "Кракен". Об этом сообщил местный телеканал Pro TV.

Случаи заражения одним из самых агрессивных подвариантов "Омикрона" подтвердили врачи из Института Матея Балша. У обоих зараженных пациентов он проявился в легкой форме.

Специалисты отмечают, что "Кракен" уникален только с генетической точки зрения. При этом по клиническим проявлениям его практически невозможно отличить от других штаммов "Омикрона".

Ранее стало известно, что новая мутация коронавируса XBB.1.5, которая получила название "Кракен", обладает большей заразностью по сравнению со своими предшественниками. Европейцам посоветовали приготовиться к распространению нового штамма. Известно, что он уже активно циркулирует на территории США.

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