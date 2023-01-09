Иммунолог перечислил симптомы новой мутации коронавируса "Кракен"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Новая мутация коронавируса "Кракен" обладает большей заразностью по сравнению со своими предшественниками. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее европейцам посоветовали приготовиться к распространению нового подварианта "Омикрон-штамма" коронавируса XBB.1.5, который получил название "Кракен". Известно, что он уже активно циркулирует на территории США. В России к настоящему моменту новую мутацию не обнаружили.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Появилась очередная подлиния. Она отличается, по некоторым данным, несколько большей заразностью чем те, которые были до нее.

Однако по уровню летальности "Кракен" ничем не отличается от предыдущих подлиний, отмечает Крючков. По его словам, симптомы также не изменились. При легкой форме у заболевших может быть насморк, кашель, общая слабость, повышение температуры, боли в мышцах и суставах. Возможны и желудочно-кишечные проявления, добавил эксперт.

"В группе риска находятся пожилые люди старше 65 лет, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины и очень маленькие дети до 3 лет", – перечислил иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Когда мы заметим его в России, сложно сказать. Думаю, что где-то через три недели или месяц, наверное. В эти сроки формально первые случаи могут быть обнаружены при мониторинге.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сегодня на территории РФ наблюдается циркуляция десятков разных штаммов коронавируса, значительно отличающихся от первоначального варианта "Омикрона". По его словам, речь идет о гибридах. Они появились в ходе генетического обмена различных вариантов вируса.



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