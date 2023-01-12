Инфекционист спрогнозировал подъем заболеваемости "Кракеном" в РФ в феврале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подъем заболеваемости субвариантом штамма коронавируса "Омикрон" "Кракен" в России может произойти в начале февраля. Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ был зафиксирован первый случай заражения "Кракеном". Его обнаружили у 32-летней жительницы Пензы. Примечательно, что в последнее время она не выезжала за границу и вообще не покидала свой регион. Вместе с тем в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в РФ на фоне выявления "Кракена" не планируется вводить какие-либо ограничительные меры.





Евгений Тимаков врач-инфекционист Вспышка заболеваемости, после того как выявлен первый случай, обычно происходит где-то через две-три недели. Соответственно, в начале февраля может быть рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Хотя мы и сейчас видим по обращаемости небольшой рост заболеваемости.

"Это будет как ОРВИ-шная вспышка, то есть подъем заболеваемости без сильно выраженной госпитализации", – прогнозирует Тимаков.

Эксперт также перечислили симптомы, которые характерны для нового субварианта. По словам инфекциониста, это боль в горле, головные боли, потливость и расстройство желудочно-кишечного тракта.

Ранее были названы особенности новой мутации коронавируса "Кракен". По словам врача-инфекциониста, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, она более заразная по сравнению со своими предшественниками. Вместе с тем болезнь у пациентов с "Кракеном" проходит в легкой форме, указал эксперт.



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