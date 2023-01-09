В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На территории России продолжают фиксировать случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, такие случаи чаще всего регистрируются у людей с ослабленным иммунитетом, а также у маленьких детей и пенсионеров. Эксперт поделилась, что у лиц, которые заразились двумя недугами, болезнь протекает сложнее. Так, у некоторых отмечают поражение нижних отделов дыхательных путей, то есть вирусную пневмонию, к которой в последующем может добавиться вторичная бактериальная.

Пшеничная также рассказала, что смертельный риск в этих случаях более высокий. Эксперт утверждает, что лечить грипп и коронавирус приходится с использованием комбинированной противовирусной терапии. Медики подходят к каждому случаю заболевания индивидуально.

"Каких-то специфических симптомов одновременного заражения гриппом и COVID-19 нет, настораживает обычно быстрое развитие тяжелого состояния больного с появлением одышки, интоксикации и другого. Выявить эти инфекции позволяет ПЦР-тестирование", – заключила Пшеничную.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в РФ на данный момент циркулируют десятки различных штаммов коронавируса. Он отметил, что вариации так сильно отличаются от "Омикрона", что им следовало бы уже присвоить новую греческую букву.

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