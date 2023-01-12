В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против "Кракена"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Все существующие российские вакцины эффективны против субварианта "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен". Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в эфире телеканала "Россия 24".

"Исследования показали, что все вакцинные препараты, которые у нас есть, они продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции", – сказал специалист.

По его словам, особенности нового подвида SARS-CoV-2 говорят о том, что патогенность вируса снижается. COVID-19 начинает протекать у людей все в более легких формах. Этому способствует в том числе и рост популяционного иммунитета, отметил он.

О том, что в стране зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном", стало известно в четверг, 12 января. Первым пациентом в РФ с этим субвариантом "Омикрона" стала 32-летняя непривитая, но переболевшая COVID-19 жительница Пензы.

В Роспотребнадзоре уже заявили, что какие-либо ограничительные меры в стране вводить не планируется. По словам инфекциониста Сергея Вознесенского, "Кракен" является более заразным, но болезнь при нем протекает легче.



В РФ не будут вводить ограничения из-за выявления варианта коронавируса "Кракен"

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